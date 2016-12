Megtalálták a tunéziai férfi ujjlenyomatát a halálkamionon

Újranyitott a karácsonyi vásár Berlinben, ahol 11 embert gázolt halálra egy merénylő hétfőn. A tunéziai férfi ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, megtalálták az ujjlenyomatait a teherautón. Közben nyoma veszett annak a pakisztáni férfinak, akit először fogtak el és gyanúsítottak meg tévesen a támadással. Rokonai szerint a férfi értelmi fogyatékos és nem beszél németül, ezért lehet, hogy nem talál haza.

A feltételezett berlini merénylő egy kis faluban élt Tunéziában. A helyiek szerint a férfi normális életet élt, azonban Olaszországban mégis letartóztatták. Gyermekkori barátja azt állítja Anis Amri nem volt terrorista. „Ugyanabból a városból származunk, ugyanarról a környékről, együtt nőttünk fel, ő nem terrorista. Anis egy egyszerű polgár, mint én, mint sokan mások. Ő egy normális ember, aki azért menekült el innen, hogy jobb életre leljen. Letartóztatták Olaszországban, de nem a terrorizmus miatt. Fiatal gyerekek, ittak, cigarettát dobtak az ágyra az meg felgyulladt, más nem volt. Mi csak arabok vagyunk nekik, mindig ránk mutogatnak, hogy mi vagyunk a bűnösök. Ha azt mondaná nekem, hogy Anis ellopott valamit vagy részeg lett, verekedésbe keveredett vagy megszúrt valakit azt inkább elhinném” – mondta egy gyerekkori barát.

A berlini merényletért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget. Amri testvére arra kérte fivérét, hogy önként adja fel magát a rendőrségen. „Ha a testvérem hall most, azt szeretném mondani neki, hogy adja fel magát, értünk is, hogy megkönnyebbüljünk. Ha azt tette, amivel gyanúsítják, meg fogják büntetni és az szégyen lesz nekünk. A saját nevemben beszélek és a családoméban, valamint az egész szomszédságéban, ha tett valamit az szégyen lesz nekünk. De biztos vagyok benne, hogy a testvérem ártatlan. Tudom miért hagyta el a hazáját, gazdasági okokból, dolgozni ment, hogy segítse a családot, nem a terrorizmusért. Mi nem teszünk ilyet. Mindenki ismeri a családunkat” – Abdelkader Amri.



A német rendőrség azután kezdett el hajtóvadászatot Anis Amri ellen, hogy megtalálták az iratait a vezetőülés alatt, abban a teherautóban, amit a merénylethez használtak. Közben a német főügyészség közölte: egy tunéziai bevándorló ujjlenyomatait is azonosították a merénylethez használt teherautón. „Ujjlenyomatokat találtunk a teherautó külső részén, a vezető oldali ajtón és a B-oszlopon. A nyomozás jelen állásában biztosak vagyunk abban, hogy Anis Amri vezette a kocsit. Elfogató parancsot adtunk ki ellene a mai napon” – mondta Frauke Koehler, a Német Szövetségi Ügyészség szóvivője.



Amri menedékkérelmét korábban már visszadobták a német hatóságok, miután veszélyesnek találták, de kiutasítani a hiányzó személyi okmányai miatt.



Angela Merkel német kancellár és belügyminisztere is személyesen ellenőrizték a kutatást. „Azért jöttem ide ma a belügy- és az igazságügy miniszterrel együtt, hogy megnézzük, hogyan is zajlik itt a munka az elkövető felkutatása és reméljük, hogy közeli letartóztatása ügyében. Azt tudom mondani, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda nagyon képzett és az együttműködés a többi szervezettel, csakúgy, mint más állami szervekkel nagyon gördülékeny” – mondta Merkel.



A berlini karácsonyi vásár újranyitott csütörtökön. Az árusok és bódék között virágokkal és gyertyákkal emlékeztek a támadás halálos áldozataira.