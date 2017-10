Megkezdheti működését az EU ügyészsége

2020-ban megkezdheti működését az Európai Unió új ügyészi szervezete, amely az ellopott, illetve korrupcióval érintett EU-s források ügyében indít majd nyomozást. Az együttműködéshez önkéntesen lehet csatlakozni, húsz tagállam élt a lehetőséggel, Magyarország azonban jelezte: nincs szüksége uniós vizsgálókra.

Magyarország nélkül kezdi meg működését az új, uniós hatáskörű nyomozószervezet. A huszonnyolcból húsz tagállam csatlakozott az együttműködéshez, amelynek célja a határokon átnyúló csalások, illetve az EU-s pénzek ellopásával kapcsolatos bűncselekmények felderítése.

hirdetés

„Az igazságügyi miniszterek tanácsa ma létrehozta az Európai Ügyészséget. Nézzük ezt a kérdést az összefüggéseiben: az adatok szerint az európai polgárok, az európai adófizetők pénzéből, vagyis az uniós forrásokból korrupció miatt elvész 150 milliárd euró. Egyértelmű megoldásra van szükségünk ebben a küzdelemben, és ez az Európai Ügyészség lesz” – ismertette Urmas Reinsalu észt igazságügyi miniszter.

A magyar álláspont szerint nincs szükség erre a szervezetre, mert a meglévő hatóságok, az unió csalás elleni hivatala és a tagállami ügyészségek megfelelően hatékonyak.

Az Európai Bizottság szerint fordulópont a mai nap. „Hadd legyen kicsit patetikus: történelmi ez a nap, mert több év után sikerült eljutnunk az Európai Ügyészség elfogadásának utolsó pillanatához. Húsz ország van most a fedélzeten, reméljük és hisszük, hogy a többiek előbb-utóbb csatlakoznak. Úgy vélem, mindannyian tudjuk, hogy a kihívás óriási az EU-ban, az ellopott, illetve korrupció által érintett pénz nagyságrendje hatalmas kihívás, ez ellen valamit tenni kell. Ez a mi válaszunk” – jelentette ki Vera Jourová jogérvényesülésért felelős uniós biztos.

hirdetés

Az EU-s főügyészség közvetlenül is indíthat majd nyomozásokat a tagállamokban, vádat emelhet, és a bíróságokon is képviselheti az uniós érdekeket. Lehetősége lesz arra is, hogy utalásokat hiúsítson meg, bankszámlákat fagyasszon be és tisztességtelenül szerzett vagyontárgyakat foglaljon le. Az első nyomozás 2020-ban indulhat.