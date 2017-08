Meghalt Arthur Finkelstein

A nemzetközi politikai tanácsadó korábban Orbán Viktor és a Fidesz kampányát is segítette.

72 éves korában elhunyt Arthur Finkelstein, nemzetközi politikai tanácsadó, aki tíz éven át segítette Orbán Viktor és a Fidesz kampányát is - számolt be a kormánypárti Origo. Az már korábban is ismert volt, hogy Finkelstein tüdőrákkal küzd. Nem cáfolt sajtóinformációk szerint gyakorta találkozott a miniszterelnökkel és nyomon követte a magyar politika eseményeit. Habony Árpád miniszterelnöki bizalmassal közös angliai vállalkozást is alapítottak, de betegsége miatt tavaly visszavonult.

A negatív politikai kampányolás világszerte elismert amerikai szakembere fél évszázados karrierje során együtt dolgozott Ariel Sarón és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökökkel valamint Ronald Reagan amerikai elnökkel is.

Ellenfeleinek gyengéjét célzó módszerei miatt úgy is emlegették, mint a negatív kampányok mesterét, az embert, aki az Egyesült Államokban szitokszóvá tette a liberalizmust.