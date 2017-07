Sikerült megállítani az erdőtüzet a horvátországi Split városánál.

Dalmáciában több falut is körbevettek a néhol 50 méter magas lángok. A magyarok körében is népszerű nyaralóövezetből számos turistát kellett kimenekíteni. Erdőtüzek pusztítanak Európa déli részén és Kanadában is. Részletek >>>

hirdetés