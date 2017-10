Megbékélt a Hamasz és a Fatah

Megbékélési megállapodást kötött egymással két rivális palesztin szervezet. Az egyezség a Gázai övezetet uraló Hamasz iszlamista csoport, valamint a Ciszjordániát kormányzó, mérsékelt Fatah mozgalom között jött létre – tíz évvel azután, hogy a Hamasz véres puccsal űzte el Gázából a Fatahot.

Tíz éve a két palesztin csoport egy héten át tartó véres harca több mint száz halálos áldozatot követelt, és azzal végződött, hogy a Fatah teljesen kivonult a Gázai övezetből. Azóta a párt egyetlen politikusa sem tette be a lábát a Hamasz uralta területre. A terrorszervezetnek tartott csoport ellen blokádot vezetett be Izrael és Egyiptom is, az élelmiszerek és fegyverek azóta csempészalagutakon jutnak át a határon.

Most a Fatah és a Hamasz történelmi megállapodást kötött: egységkormányt alakítanak, és közösen irányítják tovább Gázát. Ettől azt reméli a két nagy palesztin szervezet, hogy enyhül az övezettel szembeni blokád, és megnő az esélye az önálló palesztin állam létrehozásának.

„A megosztottság fejezete örökre lezárult, hogy egyesíthessük minden palesztin erőfeszítéseit, hogy a Fatah és a Hamasz együtt szálljon szembe a megszállással, és megvalósítsa a palesztinok álmát, véget vetve a gyűlöletes megszállásnak, létrehozva a független palesztin államot, Kelet-Jeruzsálem fővárossal” – mondta a Fatah delegációjának vezetője.

Izrael már a béketárgyalások első fordulójánál jelezte: addig nem is hajlandó tudomást venni a palesztin egységről, amíg a Hamasz fegyveres szárnya létezik.

„Aki békefolyamatról beszél, annak előbb el kell ismernie Izrael Államot, a zsidó nemzetállamot. Minket nem érdekel az a hamis kiegyezés, amelyet a palesztin csoportok kötnek egymással a mi létezésünk kárára. Három dolgot várunk el: hogy elismerjék Izrael Államot, hogy feloszlassák a Hamasz fegyveres szárnyát és hogy szakítsák meg a kapcsolatot Iránnal, amely a mi elpusztításunkra tör. Ezek alapvető dolgok, ragaszkodunk hozzájuk” – jelentette ki Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő.

Korábban egy vezető Hamasz-tisztviselő bejelentette: ha Izrael aggódik a gázai fegyvercsempészet miatt, akkor mind ők, mind a Fatah beleegyezik, hogy európai megfigyelőket küldjenek a gázai határátkelőkhöz.