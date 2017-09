Brüsszel még türelmes, de még több menekültet osztana szét

További ötvenezer menekült tagállamok közötti elosztását javasolja az Európai Bizottság. Magyarország ellen egyelőre nem indít pert a brüsszeli testület, mert bízik abban, hogy a kormány eleget tesz az Európai Bíróság ítéletének, és befogad menekültkérőket a kvóták alapján.

További ötvenezer menekült tagállamok közötti elosztására tett javaslatot az Európai Bizottság. A menedékkérőket a korábbihoz hasonlóan kvóták alapján, kötelező jelleggel osztanák szét a következő két évben abban a rendszerben, amelyet Magyarország eddig sem teljesített. Az Európai Bizottság azt is javasolja, hogy a gazdasági bevándorlásnak teremtsék meg a legális formáit: azon országok polgárai részesülnének a lehetőségben, amelyek együttműködnek az EU-val az illegális migráció visszaszorításában. Ezen túlmenően mindenkit visszaküldenének a hazájába, akinek nincs joga az EU-ban lenni.

„A kiutasítási határozatok kevesebb mint felét hajtjuk végre ténylegesen. Ez aláássa a migrációs és menekültügyi politikánk hitelességét. Az európai határ- és parti őrségnek bővített mandátuma van a kiutasításokat illetően, amelyet most teljeskörűen alkalmazni kell, és az ügynökséget fel kell ruházni egy, a kiutasításokat felügyelő részleggel. A tagállamoknak is közelíteniük kell egymáshoz a kiutasítási politikájukat, ehhez eszközöket biztosítunk” – nyilatkozta Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság belügyi és migrációs biztosa.

A bizottság felszólította a tagállamokat tömörítő tanácsot, hogy Bulgáriát és Romániát emelje be a schengeni övezetbe, és Horvátország esetében is törekedjen erre. Azt is javasolja, hogy a belső határellenőrzést ne csak fél, hanem egy évre lehessen elrendelni, ha belbiztonsági okok indokolják. A testület eközben továbbra is arra vár, hogy az Orbán-kormány eleget tegyen az Európai Bíróság kvótaügyben hozott ítéletének.

Csak az Európai Bizottságon múlik, hogy mikor indít pert Magyarországgal szemben az Európai Bíróságon, amiért Magyarország még nem helyezett át egyetlen menekültet sem. Avramopulosz biztos azt mondta, hogy az ajtók nyitva állnak, és továbbra is kész a tárgyalásokra, de a pert Magyarország csak akkor kerülheti el, ha valóban megkezdi a menekültek áthelyezését, vagy ha konkrét kötelezettségvállalást tesz.