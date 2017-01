McCain: 2017-ben legyőzzük a támadókat

Az Oroszország elleni szankciók szigorítását sürgette John McCain amerikai szenátor. Az amerikai politikus Donald Trump megválasztott elnök egyik legnagyobb ellenlábasa a Republikánus Pártban. Trump többször elismerően nyilatkozott Putyinról; külügyminiszter-jelöltje pedig személyes jó kapcsolatot ápol az orosz elnökkel. John McCain a kongresszusban várhatóan megpróbálja megakadályozni az új külügyminiszter kinevezését.

Ukrán katonák hallgatták John McCaint a hadsereg főparancsnokságán. „Hiszek győzelmetekben, meg vagyok győződve arról, hogy ti nyertek, amihez mi minden segítséget megadunk” – mondta a Republikánus Párt szenátora.

hirdetés

A szenátor 2013-ban a kijevi Majdan téren személyesen buzdította az oroszbarátnak tekintett Viktor Janukovics elnök távozását követelő ukrán tüntetőket. McCain azóta az új kijevi vezetés első számú támogatójának számít a washingtoni kongresszusban. Kitartóan követeli az orosz szakadárokkal harcoló ukrán hadsereg felfegyverzését.

„2017-ben legyőzzük a támadókat, és oda küldjük vissza őket, ahová tartoznak, Vlagyimir Putyinhoz” – így McCain.

A szenátor Grúziába is ellátogat, Tbiliszi is ugyanolyan ellenséges kapcsolatban áll Oroszországgal, mint Ukrajna. A grúzok problémája is hasonló: az elszakadásért harcoló erők orosz segítséggel az ország több tartományát tartják megszállva.

McCain befolyásos alakja az amerikai külpolitikának, akit a Republikánus Párt háborús héjái között tartanak számon. Támogatta Irak amerikai megtámadását, követelte az Irán elleni katonai fellépést, a szíriai ellenzék felfegyverzését és a NATO keleti tagállamaiba történő csapattelepítést.

hirdetés

Donald Trump viszont többször is elismerően szólt az orosz elnökről, és külügyminiszter-jelöltjének azt a Rex Tillersont nevezte meg, aki személyes jó kapcsolatot ápol Putyinnal. John McCain máris jelezte, hogy nem feltétlenül fogja támogatni a miniszteri kinevezést.