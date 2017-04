May bevédené az állampolgárokat

Viszonossági alapon kell megállapodni az uniós állampolgárok jogosultságairól, jelentette ki a brit kormányfő.

Theresa May szerint kormánya biztosítani kívánja a náluk élő külföldi uniós polgárok jogait azután is, hogy kiléptek az EU-ból. Ugyanakkor szükségesnek tartja a viszonosság elvének alkalmazását, tehát az EU-társállamoknak is garanciát kell vállalniuk az ott élő britek jogosultságainak érvényesülésére.

A brit kormányfő úgy véli, hogy ebben a kérdésben London és az EU részéről is megvan a jó szándék.