Mától nincs laptopozás a repülőkön

Mától életbe lépett az elektronikus eszközökre vonatkozó korlátozás az egyes közel-keleti repülőterekről amerikai és brit célvárosokba induló repülőjáratokon. A szabályzás szerint nem lehet az utastérbe felvinni a mobiltelefonoknál nagyobb elektronikus berendezést.

Az amerikai és brit korlátozás életbe lépésével szombattól nem lehet a mobiltelefonnál nagyobb eszközöket felvinni a fedélzetre. A szabályozás tíz közel-keleti és észak-afrikai repülőtérről amerikai vagy brit célállomásokra induló járatokra vonatkozik. A rendelkezést azzal indokolták, hogy a nagyobb elektronikus eszközökben könnyebb veszélyes anyagot a repülőgépre vinni.

Törökország szerint az intézkedés veszélyes és nem veszélyes országokra osztja fel a világot, és nem használ a terrorveszély ellen sem.

„Vezessék be ezt a szabályozást máshol is. Egy Közel-Keletről érkező terrorista bajt tud okozni az Egyesült Államokban, de ki garantálja, hogy nem mondjuk Frankfurtból indul? Ezt senki nem tudja biztosítani” – mondta a török turisztikai miniszter, Ahmet Arslan.

Ahmet Arslan azt is hozzátette: hogy a lépéssel versenyhátrányba kerülnek a közel-keleti légitársaságok. Ankara tárgyal Washingtonnal és Londonnal, hogy legalább a regionális csomópontként működő isztambuli repülőtérre ne vonatkozzon a korlátozás. Többen kifogásolták azt is, hogy bár Pakisztán is a nemzetközi terrorizmus egyik központja, az ország mégsem került fel a tiltólistára.

Az utasokat is megosztja a rendelkezés.

„Egyeseknek jár a biztonság, másoknak meg nem? Ez mindenkinek jár, nem? A repülőgépeken mindenféle nemzetiségű utas van. Tehát, ha valaki valami rosszat akar tenni, akkor fogja a laptopját, és elmegy egy másik légitársasághoz, és ennyi. Nem tudom, mennyi értelme volt egy ilyen döntésnek” – mondta egy egyiptomi utas, Mohsen Ali a New York-i repülőtéren.

A korlátozás miatt több érintett légitársaság extra szolgáltatásokat ajánl utasainak. A jordániai repülőkön 12 pontos listán ajánlanak más elfoglaltságot az elektronikus eszközök helyett, legvégső esetben pedig azt, hogy az utasok egymást nézzék.