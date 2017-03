Virágzik a bevásárlóturizmus a cseh–német határon. A cseh fogyasztók is azt tapasztalják, hogy a multik másodrendű vevőknek tekintik az egykori szocialista blokk polgárait.

Heidenau, a Drezda melletti település a csehek egyik legkedveltebb célpontja. Egy hölgy azért utazik 50 kilométert, mert szerinte itt jobb minőségű árut vehet.

hirdetés

„Főként élelmiszert veszünk itt, húst, füstölt termékeket, sajtot, joghurtot és vegyszert. Szerintem az élelmiszernek itt jobb a minősége, ízesebb és a finomabb, a vegyszerek jobbak és hatékonyabbak” – fejtette ki a cseh bevásárlóturista.

A cseh konzul szerint rendszeres a határ menti bevásárlóturizmus. Több tízezren keresik az otthon is kapható, de jobb minőségű márkákat.

„Rendszeresen járnak ide. Azok, akik a határ közelében élnek, havonta többször is jönnek bevásárolni, de még Prágából is jönnek. Az új autópályát nemrég adták át, és így kevesebb mint 2 óra alatt ideérnek, ez sokak számára vonzó” – mondta Jiri Kudela.

Az egykori vasfüggöny mögül uniós taggá vált közép-európai országok, a V4-ek elfogadhatatlannak tartják a gyakorlatot, és az Európai Bizottság fellépését sürgetik a kettős mérce megszüntetése érdekében.

„Az ügy fontosságát jelzi, hogy Szlovákia saját laboratóriumi tesztekkel igazolta az élelmiszerekkel kapcsolatos kettős mércét. Ezt említettem az ülésen. A szlovák laboratóriumi tesztek kimutatták, hogy ugyanannak a terméknek, ugyanannak a márkának különböző volt a tartalma. Ez bármelyik fogyasztónak elfogadhatatlan a közös európai piacon, és azt is mondhatom, megkülönböztető. Más tagállamok is támogatták a megállapításokat, az általuk elvégzett tesztek is ezt igazolták” – mondta Gabriela Matecna szlovák mezőgazdasági miniszter.

hirdetés

Szlovákia februárban jelentette be, hogy azért lobbiznak, hogy az Európai Unió területén megszüntessék a cégeknek azt a gyakorlatát, hogy ugyanazon termék és csomagolás alatt más összetételű árut adjanak el a régi és az új tagállamokban. Közvetve a multinacionális cégek is elismerték, hogy eltérő minőségű termékeket árulnak a szegényebb közép-európai piacon, indoklásuk szerint azért, mert így szeretnének megfelelni a helyi ízeknek és igényeknek.