Máris felfüggesztették a szigorított határellenőrzést

Már szombaton felfüggesztették a horvátok a szigorított ellenőrzést a szlovén és a magyar határon, miután a péntektől érvényes szabályok miatt mindkét helyen hatalmas kocsisor torlódott fel.

Mostantól csak szúrópróbaszerű, célzott ellenőrzéseket végeznek.

Péntektől, az unióban szabad mozgási joggal rendelkező polgárok úti okmányait is ellenőrizni kell be- és kilépéskor is – azokat össze kell vetni a Schengeni Információs Rendszerrel, illetve az Interpol lopott vagy elveszett dokumentumokra vonatkozó adatbázisával, hogy kiderüljön: az illető nem jelent biztonsági, közrend-védelmi vagy közegészségügyi kockázatot az EU-ban.

