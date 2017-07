Már Splitnél tombol a horvátországi erdőtűz

Dalmáciában több falut is körbevettek az akár 50 méter magasra felcsapó lángok.

A horvát tengerparton nincs olyan helyszín, ahonnan ne lehetne látni a tüzet, amely miatt számos turistát is evakuálni kellett a magyarok körében is népszerű nyaralóövezetből. A tűzvészben lakóházak, olajfa-ültetvények és egy óvoda is leégett. A lángok megfékezésén több száz tűzoltó és katona dolgozik, de segítenek az oltásban a Hajduk Split futballklub szurkolói is: a Torcida nevű csoport 500 tagja is kivonult a várost fenyegető tűzhöz.

hirdetés