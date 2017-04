Már korábban is őrizetbe vették a párizsi lövöldözőt

Azonosították a párizsi lövöldözőt: a rendőrgyilkos terrorista egy 39 éves francia állampolgár volt, akit korábban több bűncselekmény miatt is elítéltek. Legutóbb februárban vették őrizetbe, miután nyilvánosan beszélt arról, hogy rendőröket akar ölni. A lakását is átkutatták, de nem találtak elég bizonyítékot, így szabadon engedték.

A Champs-Élysées-n káosz alakult ki rögtön azután, hogy egy fegyveres rálőtt egy rendőrre. A lövöldözésben a rendőrtiszt életét vesztette, ketten megsebesültek.

hirdetés

„A támadó kiszállt a kocsijából, a rendőrautó elejéhez ment és Kalasnyikovból tüzet nyitott a rendőrségi kisbusz vezetőjére. Halálosan megsebesítette a sofőrt, akit két golyó talált el a fején” – mondta Francois Molins francia ügyész.

A 39 éves francia állampolgárságú merénylőt lelőtték a rendőrök, a környéket kiürítették. A párizsi ügyészség szerint Karim Cheurfi már korábban is hajtott végre fegyveres támadásokat egyenruhások ellen, ami miatt majdnem 15 évet ült.

Legutóbb februárban vették őrizetbe, miután nyilvánosan beszélt arról, hogy rendőröket akar ölni. Lakását is átkutatták, de nem találtak elég bizonyítékot, így szabadon engedték. Holtteste mellett most egy Iszlám Államot dicsőítő üzenetet találtak. A terrorszervezet magára is vállalta a merényletet, de az ő közleményükben belga elkövető szerepelt.

Franciaországban vasárnap elnökválasztást rendeznek, a támadást be is emelte a kampánytémák közé a nacionalista, bevándorlásellenes Nemzeti Front jelöltje, Marine Le Pen.

„Tíz év alatt, a jobboldali és a baloldali kormányok mindent megtettek azért, hogy mi veszítsünk. Olyan elnökre van szükségünk, aki cselekszik, aki védelmet nyújt, mert az ország háborúban van” – hangoztatta Le Pen.

Egyes szakértők szerint azonban nem lesz százalékban mérhető a párizsi rendőrgyilkosság hatása. „Most őszintének kell lennünk és elmondanunk, hogy senki sem tudja pontosan megmondani, mi lesz a csütörtök esti esemény hatása a választás első körére. Én hajlok arra, hogy azt mondjam, korlátozott lesz a hatás, mert a franciák nagymértékben hozzászoktak a terrorveszélyhez” – vélekedett egy közvélemény-kutató cég munkatársa.

hirdetés

A legutóbbi felmérések szerint az elnökválasztás május 7-i második fordulójába Le Pen mellett a szocialista pártból kilépett, most semlegesként induló Emmanuel Macron juthat be.