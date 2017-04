Magyarországot boncolja az EU

A héten gyakorlatilag minden nap Magyarország lesz terítéken az Európai Unió intézményeiben. Brüsszelből a Hír TV-t Arató László tudósította.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke tárgyal Ignatieff rektorral, a CEU-nak a rektorával, akit ezt követően majd valószínűleg Navracsics Tibor is fogadni fog.

Holnap a CEU rektora az Európai Parlamentben a nagy vezető európai parlamenti pártoknak a képviselőivel, vezetőivel tart egy nagy közös rendezvényt; itt nemcsak a Magyarországot gyakran bíráló liberálisok vagy szocialisták lesznek jelen, hanem az Európai Néppárt, tehát a Fidesznek a pártcsaládja is. Szerdán szintén az Európai Parlamentben lesz az a plenáris ülés, ahol az eddigi hírek alapján Orbán Viktor is fel fog szólalni, a téma pedig a magyar helyzet lesz, szerdán délután lesz ez a rendezvény. Szerdán egyébként Brüsszelbe jön Trócsányi László igazságügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter is, akik vélhetően már a csütörtöki eseményt készítenék elő vagy szeretnék inkább megakadályozni. Csütörtökön az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat jelent be, és ebben érintett lehet Magyarország is; menekültügy, CEU-ügy jöhet szóba elsősorban. És csütörtökön jön Soros György Brüsszelbe, aki két napig tartózkodik itt, tárgyal Jean-Claude Junckerral, a Bizottság elnökével, illetve több más biztossal is, például az igazságügyért felelős biztossal, vagy a gazdasági kérdésekért felelős biztossal.