Magyarország az oroszok faltörő kosa, írja a leghírhedtebb moszkvai propagandaoldal. Egy brit elemzés szerint pedig az olimpia kényszerítheti egységbe a magyar ellenzéket.

Az olimpiaellenes mozgalom kovácsolja egységbe a magyar ellenzéket, írja a Financial Times. Elemzésük szerint a borítékolható korrupció miatt azok is ellenzik az olimpia megrendezését, akik egyébként támogatják a sportot. A magyar pályázatot gyengíti, hogy a riói korrupció és visszaélések miatt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a legkisebb kockázattal járó opciót akarja választani, ez pedig minden bizonnyal Párizs vagy Los Angeles lesz.

Magyarország az orosz faltörő kos, amivel le lehet bontani a szankciókat, írja a Sputnik News. Az orosz állami propagandaoldal szerint, ha például a szankciók meghosszabbításáról lenne szó, Magyarország megvétózhatná azt és az oroszok máris jól járnak. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint erre minden esély megvan, mert Orbán Viktor a kialakulófélben lévő új világrend jó oldalán akar állni.

Német cég is érintett a magyar metrókorrupcióban, írja a Der Spiegel. Emlékeztetnek, hogy az EU 1,7 milliárd eurót adott és ebből most majdnem 300 milliót kérnek vissza. Ráadásul a négyes metró hasznosságát sokan megkérdőjelezik Magyarországon is.

