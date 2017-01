Magyarok is lesznek Trump beiktatásán

Három magyar biztosan ott lesz Donald Trump elnöki beiktatásán – értesült a Magyar Nemzet.

A lap úgy tudja, a magyar idő szerint ma este kezdődő eseménysorozatra a magyar nagykövet, Szemerkényi Réka mellett Szenczy Sándort, a Baptista Szeretetszolgálat elnökét és Szilágyi Béla alelnököt is meghívták – a két magyar vezető több mint egy éve az amerikai fővárosban dolgozik egy globális segélyszervezet felállításán. Szenczy a Republikánus Párt tagja is, és támogatta Donald Trump elnöki kampányát. Azt mondta: többször is lesz lehetősége találkozni a megválasztott amerikai elnökkel, az alelnökkel és a politikusfeleségekkel is.

