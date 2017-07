Lerövidítik a rabok büntetését a túlzsúfolt börtönök miatt

A határok lezárása kevés a migrációs válság kezeléséhez. Négy év börtön után szabadult egy ismert emberi jogi aktivista Kínában.

A menekültügyi válság nem egyszerűsíthető le az uniós külső határok védelmére, jelentette ki a német szövetségi elnök Bécsben. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott: a lezárás és bezárás nem elegendő. A migránsokat inkább arra kellene ösztönözni, hogy a hazájukban maradjanak. Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter javaslatáról, miszerint a Földközi-tengerből kimentett menedékkérőket nem európai, hanem afrikai befogadóközpontokba kellene vinni, azt mondta: nem világos, hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani.

hirdetés

Harmincnaponként hat nappal lerövidítik egyes elítéltek büntetését Romániában a börtönök túlzsúfoltsága miatt – az erről szóló törvényt a napokban hirdette ki Klaus Iohannis román államfő. Az intézkedés azokat érinti, akik olyan cellában raboskodnak, ahol nem jut legalább négy négyzetméter egy rabra. Azoknak is lerövidítik a büntetését, akiket megfosztottak a természetes fénytől, a szabad levegőtől, és a WC-használat intimitásától, vagy akiket penészes, beázott cellákban, rovarok és rágcsálók között tartottak fogva. Sajtóhírek szerint minimum nyolcezer embert kellene szabadon bocsátani ahhoz, hogy minden rabra legalább négy négyzetméter hely jusson. Az Emberi Jogok Európai Bírósága már több mint ötszáz panaszosnak ítélt meg kártérítést az embertelen körülmények miatt.

hirdetés

Letöltötte négyéves büntetését és kiszabadult a börtönből egy kínai politikai aktivista. Hszü Cse-jongot 2013-ban börtönözték be a közrend megzavarását célzó szervezkedés vádjával, a kommunista párt ugyanis fenyegetésnek tekintette a mozgalmát. Az aktivista viszont azt állítja, hogy nem akart megdönteni semmit. Az volt a célja, hogy érvényre juttassa az igazságosságot Kínában és belülről változtassa meg a kommunista rendszert. Azt is követelte, hogy a pártállami tisztviselők tegyenek vagyonnyilatkozatot, és segíteni akart a vidékről érkező munkásoknak is. Bár ügyvédje bízik abban, hogy védence mostantól szabad emberként élhet, a kínai hatóságok általában szabadon bocsátásuk után is ellenőrzik a veszélyesnek tartott aktivistákat.