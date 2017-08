Lemondtak a kettős állampolgárságú képviselők

Az ausztrál alkotmány tiltja, hogy más ország állampolgárai választott tisztséget töltsenek be, de ezt senki nem ellenőrizte – eddig.

Ausztráliában három parlamenti képviselő mondott le, miután kiderült, hogy kettős állampolgárok. Az ország alkotmánya 110 éve tiltja, hogy más ország állampolgárai választott tisztséget töltsenek be, de kiderült, hogy ezt soha senki nem ellenőrizte a parlamenti képviselőknél. Mindhárom lemondott politikus külföldön született, de azt állítják, nem tudtak róla, hogy érvényes a másik állampolgárságuk is. Az ausztrál parlamentnek 25 külföldi születésű tagja van, most valamennyinek igazolniuk kell, hogy kizárólag ausztrál állampolgárok.

