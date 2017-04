Lemondott Le Pen

Lemondott pátja elnöki tisztségéről Marine Le Pen. A szélsőjobboldali elnökjelölt 2011-ben édesapjától vette át a Nemzeti Front irányítását. Most egy tévéinterjúban azt mondta: meg akarja akadályozni a partizánakciókat a párton belül, ezért távozik. Le Pen bejutott a francia elnökválasztás jövő hétvégi második fordulójába, de itt a felmérések szerint ki fog kapni Emmanuel Macron, centrista jelölttől.

Piacra ment a választás másnapján Marine le Pen. A Nemzeti Front elnöke semmit nem vett, inkább néhány szelfire vállalkozott és folytatta a kampányát. A szélsőjobboldali politikus azt vetette az első fordulóban győztes Emmanuel Macron szemére, hogy nincs programja a francia nép megvédésére az iszlám terrorizmussal szemben.

hirdetés

„A fontos témákra hívnám fel a figyelmüket, beleértve az iszlám terrorizmust, amit illetően a legenyhébben szólva Macron úr gyenge, mivel egy nappal a párizsi terrortámadást követően azt mondta, hogy nem akarja máról holnapra bevezetni a terrorizmus elleni programot” – nyilatkozta Marine Le Pen.

Emmanuel Macron is folytatta a kampányát - ő az első világháború idején a törökök által végrehajtott örmény genocídium áldozatainak párizsi emlékművét koszorúzta meg. Becslések szerint ugyanis a félmilliót is meghaladja az örmény származású francia állampolgárok száma, akik között ráadásul sok a befolyásos ember.

Macron ugyan újságíróknak nem nyilatkozott, megszólalt viszont a távozó francia elnök, aki a második fordulóból kiesett bal és jobboldali jelölthöz hasonlóan a centrista politikus támogatására szólított fel.

„A szélsőjobb mélyen megosztaná Franciaországot. Megbélyegezné polgártársainkat származásuk vagy vallásuk miatt, ami aláaknázná a szabadságunkat és azokat az elveket, amelyekre a Köztársaság épül” – mondta Francois Hollande.

Az Európai Unió megnyugvással fogadta Macron győzelmét. A Moszkvában nyilatkozó külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint egy generáció reménye teljesült.

„Ez a nép és az egyének indentitásának bizonyítéka, akik egyszerre franciák és európaiak” – véli Federica Mogherini.

Az oroszok már kevésbé örülnek a választások kimenetelének, bár ők még szoríthatnak Marine le Pennek, akit a választások előtt fogadott Vlagyimir Putyin orosz elnök is. Szóvivője ismét „primitívnek” nevezte a feltételezést, hogy Oroszország beavatkozott a francia elnökválasztásba.

„Még egyszer megismétlem, Oroszország soha nem avatkozott be, most sem avatkozik be, és a jövőben sem fog beavatkozni más országok választási folyamatába” – jelentette ki Dimitrij Peszkov.

Az orosz parlament külügyi bizottságának elnöke szerint Macron első helye a liberális euroatlanti szárny győzelmét jelenti.

„Macron kétségtelenül Barack Obama, Hillary Clinton, Angela Merkel és a jelenlegi Euerópai Unió győzelmét jelenti. Macron az ő szempontjukból tökéletes jelölt” – nyilatkozta Alekszej Puskov.

hirdetés

Az orosz szenátor azt mondja, a második fordulóban már nem Emmanuel Macron fog győzni, hanem Marine Le Pen veszít majd.