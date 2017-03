Lemondott az USA a szír elnökről

Az Egyesült Államok már nem tekinti fő céljának Bassár el-Aszad szír elnök elmozdítását.

Ezt Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete közölte New Yorkban. Az Iszlám Állam megalakulását és megerősödését sokan azzal magyarázzák, hogy Washington kizárólag Aszad elnök eltávolítását tartotta fontosnak. Ezért még olyan szélsőséges dzsihadistáknak is szállított fegyvert, akik az Iszlám Államhoz csatlakoztak. Washington még azt is eltűrte, hogy egyes szövetségesei, például Törökország és Szaúd-Arábia éveken át támogatta az Iszlám Államot.

