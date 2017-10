Lázadással vádolják a katalán rendőrfőnököt

A madridi legfelső bíróság szerint a helyi rendőrség nem védte meg a népszavazást megakadályozó spanyol kollégáikat, amikor a tömeg rájuk támadt. A spanyol alkotmánybíróság nem engedélyezi a katalán parlament összehívását hétfőre, a barcelonai képviselők szerint azonban ez a szólásszabadság korlátozása.

Várhatóan üres marad hétfőn a katalán parlament üléstereme, mert a spanyol alkotmánybíróság megtiltotta a parlament összehívását, így aznap nem tudják kikiáltani egyhangúlag a tartomány elszakadását. A katalánok egyelőre nem döntöttek válaszlépésről, Madrid döntését mindenesetre a szólásszabadság korlátozásának tekintik.

„Még elemezzük a helyzetet, de ahogy mindig, most is azt mondjuk, hogy ebben a parlamentben mindig mindenről tudunk és fogunk tárgyalni, megvédjük ennek a parlamentnek a függetlenségét és a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a képviselőink szólásszabadságát. Egy demokratikus parlamentben ez nem is lehet másképp, nem engedhetjük meg a cenzúrát” – közölte Carme Forcadell. A házelnök asszony azt is hozzátette: nem tart attól, hogy esetleg a spanyol rendőrség lezárja az épületet.



Annak ellenére azonban, hogy több katalán kisvárosból csütörtökön kivonták a spanyol rendőrség erőit, egy Barcelona melletti katonai laktanyához utánpótlás és eszköz is érkezett, amiből arra következtetnek, hogy a hadsereg hosszabb és nagyobb létszámú tartózkodásra rendezkedett be.

A helyi rendőrfőnököt Madridban lázadással vádolják. Josep Lluis Traperót beidézték meghallgatásra is, a spanyol legfelső bíróság ugyanis azzal gyanúsítja, hogy a katalán rendőri egységek az október 1-jei népszavazás idején nem védték meg a voksolást megakadályozó spanyol biztonsági erőket a tömegtől. A helyi rendőrség, a Mossos d'Esquadra tagjait augusztusban még egész Spanyolországban hősként ünnepelték a barcelonai merényletek során tanúsított hatékonyságuk miatt.

A tartomány elszakadását megérezte a gazdasági is, a tőzsde gyengén teljesít, több nagyobb pénzintézet pedig már azt tervezi, hogy bezárja barcelonai fiókjait. A gazdaság mellett a sportélet is érintett, az FC Barcelona tulajdonosa felhívást intézett a politikusokhoz, hogy párbeszéd útján rendezzék a konfliktust.