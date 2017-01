Lakóházakra zuhant egy repülő

Lakóházakra zuhant egy török teherszállító repülő Kirgizisztánban – harminckét ember halt meg.

A gép legalább 15 lakóházat letarolt, és több tüzet is okozott. A szerencsétlenség helyi idő szerint reggel fél nyolckor történt a fővárostól 25 kilométerre, egy kis faluban. Az elnök és a miniszterelnök is a helyszínre utazott. A repülő Hongkongból jött, és leszállt volna a kirgiz fővárosban is, de nagy köd volt, ami hozzájárulhatott a szerencsétlenséghez.

hirdetés