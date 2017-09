Kurd függetlenség: újabb háborútól tartanak

Az iraki kormány átvenné a kurdisztáni repülőterek irányítását, a török elnök pedig az olajvezeték elzárásával és az élelmiszer-utánpótlás leállításával fenyegetőzik a kurd függetlenségi népszavazás után. Bagdad a múlt héten kérte arra a nemzetközi közösséget, hogy állítsák le a kurd légikikötőkbe tartó repülő-járataikat, de ezt csak Irán tette meg. Miután a kurdok több mint 90 százaléka az önálló állam kialakítására szavazott, Törökország, Irak, Irán és Szíria attól tart, hogy újabb regionális konfliktus robbanhat ki. Az Európai Unió a szavazás eredményétől függetlenül Irak területi egységének megőrzését támogatja.

„Barzanira először gazdasági csapást mérünk.” „A kapuk zárulnak” „Nálunk van a csap” Ilyen címlapokkal kommentálták a vezető török napilapok a kurd függetlenségi népszavazás eredményét, név szerint támadva a kurd miniszterelnököt. Kurdisztán török, szír és észak-iraki területeket foglal magába, de a népszavazás Irakra korlátozódott.

hirdetés

A török elnök arra figyelmeztetett, hogy az Észak-Irakban élő kurdok Törökországon keresztül jutnak olajhoz és élelmiszerhez.

„Ha bevezetjük a szankciókat, teljesen elveszítik a stabilitásukat. Mindennek vége lesz, ha elzárjuk az olajcsapokat, minden bevételük eltűnik, és nem lesz élelmiszerük sem, ha a teherautóink már nem mennek át Észak-Irakba” – mondta Recep Tayyip Erdogan, de hozzátette: emellett határ- és légtérzár bevezetése is elképzelhető.

A török és az iraki hadsereg közösen gyakorlatozott a két ország határvidékén. Észak-Irak függetlenné válásáról Bagdadban sem akarnak hallani.

„Nem állunk készen arra, hogy párbeszédet vagy megbeszélést folytassunk a népszavazás eredményéről, mert alkotmányellenesnek, törvénytelennek és igazságtalannak tartjuk, még akkor is, ha összhangban vannak az iraki vagy a nemzetközi előírásokkal. Ahogy valószínűleg Önök is hallották, a kurd régió képviselője is illegitimnek nevezte a szavazást. Nem fogjuk elfogadni a referendum eredményét” – mondta Haider al-Abadi iraki miniszterelnök, aki arra utalt, hogy a kurd kormányfő, Maszúd Barzani azt mondta: a népszavazás eredménye nem kötelezi, hanem felhatalmazza kormányát az elszakadási tárgyalások megkezdésére a környező országok, Irak, Irán és Törökország kormányaival.

hirdetés

A török vezetés az országban élő kurdok autonómiatörekvéseit nemzetbiztonsági kockázatnak tartja, és büntetőintézkedésekkel torolná meg. A régióban 30 millió kurd él, Észak-Irak elszakadása újabb háborúhoz vezethet a Közel-Keleten.