Külföldön is felháborodtak a CEU-ügyön

Megosztás SZA, 2017. március 29., szerda 19:09

Brüsszelben is napirendre került a CEU-t érintő törvényjavaslat. Az uniós biztosok szerdai ülésén Navracsics Tibor, az oktatásért felelős magyar biztos számolt be a jogszabálytervezetről. Az ügy miatt az Egyesült Államok nagykövetsége is tiltakozott.