Kövek, macheték és könnygáz: nincsenek oda a bevándorlókért Dél-Afrikában

Könnygázzal és gumilövedékkel oszlatták fel a bevándorlóellenes tüntetést a rendőrök a Dél-afrikai Köztársaságban. A tiltakozók közül sokan azzal vádolják a külföldieket, hogy elveszik előlük a munkát. Az államfő nyugalomra szólított fel.

A dél-afrikai fővárosban, Pretoriában több százan vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak a külföldiek ellen, akik szerintük elveszik tőlük a munkalehetőséget.

„Itt vannak és azért jöttek, hogy tábort csináljanak a többieknek. Nem tetszik ez. Mindenütt ott vannak. Mi lesz így a gyerekeink jövőjével?” – kelt ki egy helyi lakos.



A demonstráció előtti napokban az egyik külvárosban nigériai és pakisztáni tulajdonú üzleteket fosztottak ki a bevándorlóellenes csoportok. A helyiek azt állítják, azért támadták meg a boltokat, mert szerintük ezeken a helyeken virágzik a kábítószer-kereskedelem és a prostitúció. Ezeket a vádakat az afrikai és ázsiai bevándorlók visszautasítják. Képviselőik kővel, machetével és botokkal zárták le a boltjaikhoz vezető utat a tüntetés alatt.

„Nem harcolunk. Nem harcolni jöttünk, de készek vagyunk megvédeni a tulajdonunkat” – közölte egy szomáliai üzletember.

A két szemben álló csoportot végül a rendőrök kergették szét. Gumilövedéket és könnygázgránátot vetettek be a tömeg feloszlatására. Száznál is több tüntetőt vettek őrizetbe. Jacob Zuma elnök elítélte a Dél-Afrikában élő afrikai bevándorlók elleni erőszak minden formáját. Az államfő azt hangsúlyozta, a külföldi munkavállalók is hozzájárulnak az ország gazdaságához.

Hivatalos adatok szerint 2011 óta 600 ezerrel csökkent a bevándorlók száma az afrikai országban. Tavaly több mint másfél millió külföldi élt Dél-Afrikában, ahol utoljára két éve tört ki idegenellenes erőszakhullám. Akkor hét migránst lőttek le különböző helyi bandák.