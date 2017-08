Korán kezdi a kampányt Trump

Már a 2020-as újraválasztására készül az amerikai elnök.

Alig hét hónappal beiktatása után már el is készítették az első televíziós reklámot Donald Trump 2020-as újraválasztásáért. A félperces reklámfilm bírálja a Demokrata Pártot, és méltatja a republikánus elnök első intézkedéseit. Trump beiktatása napján közölte, hogy indul a következő elnökválasztáson is. Ilyet még egyetlen korábbi amerikai elnök sem tett. Az elnöki megbízatás négy évre szól, az alkotmány szerint két ciklusban tölthető be.

