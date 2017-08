Könyörületlen csapással fenyeget Észak-Korea

Ellenséges lépésnek veszi a közös amerikai–dél-koreai hadgyakorlatot Phenjan. A német vezetők után az osztrák külügyminiszter is keményen bírálta azt, hogy a török elnök beavatkozik belügyeikbe.

Észak-Korea figyelmeztette az USA-t és Dél-Koreát, hogy a két ország tervezett közös hadgyakorlatát ellenséges lépésnek tekinti, és „könyörtelen csapást” helyezett kilátásba válaszként. A CNN beszámolója szerint Észak-Korea azt mondta: Guamot, Hawaiit, de akár az amerikai kontinenst is eléri. Phenjan azzal vádolja az amerikai kormányt – vagy ahogy fogalmazott: a Trump-csoportot –, hogy nukleáris háborúba sodorja a világot. Az évente megrendezett dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlat a tervek szerint idén augusztus 21-én kezdődik, és a szimulált szituációkban kizárólag védekező hadmozdulatokat gyakorolnak. A szimuláció alaphelyzete az, hogy a kommunista ország hadserege inváziót indít Dél-Korea ellen, és ezt igyekeznek minél hatékonyabban kivédeni.

hirdetés

A német vezetők után az osztrák külügyminiszter is keményen bírálta és elítélte azt, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök beavatkozik más országok belügyeibe. Sebastian Kurz leszögezte, hogy Bécs ezt nem fogja eltűrni. A tárcavezető a Die Welt am Sonntag című német lapban vasárnap megjelent interjúban bírálta a török elnököt. Kurz azt mondta: abban az esetben, ha Erdogan vagy miniszterei megpróbálnak a német belügyekhez hasonlóan az osztrákba is beavatkozni az elkövetkező választásokon, azt Ausztria semmi szín alatt nem fogja eltűrni.

hirdetés

Súlyos emocionális sokkot szenvedett az a katalán rendőr, aki lelőtte a cambrilsi terrortámadás négy elkövetőjét – adta hírül az El Mundo spanyol napilap. A rendőr megölt négy férfit az öt elkövető közül, akik fegyverekkel és késekkel felfegyverkezve akartak támadást elkövetni a Barcelonától 170 kilométerre délre fekvő tengerparti városban néhány órával a katalán fővárosiban végrehajtott terrorcselekmény után, amelyben tizenhárom ember vesztette életét, és több mint százhúsz megsebesült. Az El Mundo riportja szerint a rendőr maga jelentkezett további szolgálatra azután, hogy a rendőrség elrendelte a biztonsági intézkedések fokozását a barcelonai merénylet után. A hatóságok mindent megtesznek azért, hogy ne hozzák nyilvánosságra a kilétét, ezt létfontosságúnak tartják családja védelmének érdekében, tartva a szélsőséges iszlamista csoportok megtorlásától.