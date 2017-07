Könyörtelen hőhullám Délkelet-Európában

Bulgáriában már 4 halottja van a hőhullámnak, de riadó van Görögországban és Romániában is. Délkelet-Európában 44-45 fok körül van a napi legmagasabb hőmérséklet.

A görög fővárosban napok óta 40 fok körül van a hőmérséklet. Az athéni melegrekord pénteken dőlt meg, 45 fokkal. „Nem is olyan rossz a helyzet, lépésenként egy izzadságcsepp. Jó, persze borzasztó meleg van. De legalább nem párás” – mondja egy amerikai turista.

A szomszédos Bulgáriában már halottai is vannak a hőhullámnak. Elsősorban az idősek veszélyeztetettek ilyenkor, mert az ő szervezetük kevésbé bírja a szélsőséges hőmérsékletet. Vészhelyzetet hirdettek Romániában is, itt szintén 44-45 fok körül volt a hőmérséklet szombaton. A hatóságok a legmagasabb szintű készültséget rendelték el, rendszeresek a vízosztások.Hőhullám van az Egyesült Államokban, Arizonában is. A rekord itt kb. egy hete volt, 50 fok körüli hőmérséklettel, azóta például Phoenixben enyhült az idő 45 fokra. A szárazság miatt viszont több erdőtűz is kezdődött, melyeknek még tart az oltása.