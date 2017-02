„Komolyabban kell venni a magyar filmgyártást”

Újabb magyar filmsiker az Oscar-gálán. Az Amerikai Filmakadémia Deák Kristóf Mindenki című filmjének adta a legjobb élőszereplős rövidfilm díját. A rendező a gyermekeknek ajánlotta az elismerést, az itthon maradt stábtagok a magyar filmrajongókkal együtt ünnepelték a sikert egy budapesti romkocsmában, de a hajnali bejelentésig virrasztottak a budapesti Bakáts téri általános iskola diákjai is.

A legjobb élő kisfilm kategóriának magyar nyertese volt a 89. Oscar-díj átadón. Deák Kristóf, az alkotás rendezője köszönő beszédében a díjat a gyerekeknek ajánlotta.

„Köszönöm a filmakadémiának ezt a hihetetlen díjat. Gyorsnak kell lennem, mert sok embernek tartozom köszönettel. Először is a családomnak, a tanáraimnak, akik arra neveltek, hogy jó ember legyek. A feleségemnek és a csodálatos stábnak is köszönöm. Ezt a díjat azoknak ajánlom, akik jobbá teszik a világot, a gyerekeknek. Próbáljuk őket úgy nevelni, úgy, hogy mindig büszkék legyünk rájuk” – mondta a rendező.

A Mindenki című 25 perces film egy gyerekkóruson keresztül mutatja be a rendszerváltás utáni Magyarországot. A történet egy általános iskolában játszódik, a rendező korábban Alinda című műsorunkban arról beszélt, hogy bár a film a 90-es évek elejét eleveníti meg, az üzenete máig aktuális.

„Annyira arról szól most ez a 2016-os év, hogy oszd meg és uralkodj a világon mindenhol, valahogy azok az erők kerültek most egy kicsit fölül, akik szeretik megosztani a jónépet. És valahogy ezen keresztül próbálnak a hatalmukhoz ragaszkodni vagy a hatalmat megszerezni. Szóval annyira előtérbe került ez, hogy emiatt is örülök, hogy most jött ki ez a film” – mondta el korábban Deák Kristóf egy interjúban, melyet Veiszer Alinda készített a rendezővel. http://hirtv.hu/alinda/deak-kristof-filmrendezo-es-nina-kov-koreografus-1376659

Tudatos munka vezetett az Oscar-díjig – mondta a Mindenki című kisfilm operatőre a Reggeli járatban. Maly Róbert szerint az Oscar-díj abban is segíti őket, hogy tovább tudjanak együtt dolgozni.

„Én igazából nem fogtam még fel annyira most sem, és nem tudom, hogy hány nap kell még, hogy ezt felfogjam. De igazából azt hiszem, hogy a munka minősége, amit letettünk az asztalra, az nem változik azzal, hogy egy díjat kapott. Nagyon fontos nekünk ez a díj, nagyon fontos, hogy még tudjunk dolgozni, és ebben nekünk ez nagyon nagy segítségre van” – mondta Maly Róbert.

A Bakáts téri iskolások, a magyar filmrajongók és a stábtagok itthon ünnepelték a díjat. Idén negyedik alkalommal követhették az Oscar-gálát az egyik budapesti romkocsmában. A szervezők szerint komoly rajongótábora van az eseménynek Magyarországon, ami csak részben köszönhető a magyar jelölteknek.

„Szerintem mindenkinek jó feeling lehet, hogy látja a kedvenc színészét, rendezőjét, szereplőjét bevonulni a vörös szőnyegen, és hogyha ebben az évben látott tőle egy filmet, ami őt megfogta, a kedvencévé vált, azt itt viszontláthatja” – mondta el Besnyő Dániel.

Az Oscar-díjas film sminkese szerint komolyan kell venni a magyar alkotókat.

„Magyarként ilyen álmokat szőni nagy bátorság lett volna, viszont azt gondolom, hogy itt az ideje egy kicsit komolyabban venni a magyar filmgyártást” – véli Néma Orsolya.

Utoljára 35 évvel ezelőtt volt arra példa, hogy két egymást követő évben magyar film Oscar-díjat nyerjen. Akkor a Légy című animációs film 1981-es győzelme után Szabó István Mephisto című filmje hozta el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó elismerést. Tavaly pedig Nemes-Jeles László holokausztdrámája, a Saul fia vitte el a legjobb külföldi filmnek járó aranyszobrot az Oscar-gálán.