Brexit: komoly vita Gibraltár sorsáról

Akár háborút is indíthat Spanyolország ellen Nagy-Britannia Gibraltár miatt a kormányzó konzervatívok egyik politikusa szerint. Az apró brit terület sorsa még nem tisztázott: London szerint két év múlva Gibraltárnak is el kell hagynia az EU-t, Madrid viszont külön alkudozna erről a brit kormánnyal.

Egy hét négyzetkilométernél is kisebb földdarab, mindössze harminckétezer lakossal: Gibraltár szerény méretei ellenére jelentős diplomáciai vita közepén találta magát. A Spanyolországgal határos, de brit fennhatóság alá tartozó terület a brexitről szóló alku része lett: az EU álláspontja szerint Gibraltár akkor szakadhat el az uniótól Nagy-Britanniával együtt, ha erről London külön meg tud egyezni Madriddal.

hirdetés

A gibraltáriaknak pedig fogalmuk sincs, mi lesz velük két év múlva, amikor a brit kiválási folyamat lezárul. „A határ túloldalán, a spanyol La Lineának a gazdasága 25 százalékban innen származik. Az emberek nagyon szomorúak. Bizonytalanok. Nem tudják, mi fog történni. Semmire sincs garancia” – elégedetlenkedett Luis Ortiz, a gibraltári spanyol vendégmunkások szakszervezetének tagja.

A brit vezetés már jelezte: a végsőkig ragaszkodnak Gibraltárhoz. Boris Johnson külügyminiszter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Szerintem a kormány álláspontja nagyon egyértelmű: Gibraltár szuverenitása változatlan, és nem is fog változni, és nem is elképzelhető, hogy változzon Gibraltár és Nagy-Britannia népének támogatása és beleegyezése nélkül.”

Van olyan brit kormánypárti politikus, aki máris háborút emleget: Lord Michael Howard szerint Theresa May miniszterelnök is követni fogja Margaret Thatcher példáját, aki fegyverrel küzdött meg a Falkland-szigetekért a területet magának követelő Argentína ellen. A konzervatív párt korábbi vezetője nem aggódik Gibraltár ügyében: „Szerintem nem kérdés, hogy a kormányunk kiáll Gibraltár mellett. 35 évvel ezelőtt egy másik női kormányfő katonákat küldött a világ túloldalára, hogy megvédje britek egy csoportját egy másik spanyol ajkú országtól; és teljesen biztos vagyok abban, hogy jelenlegi miniszterelnökünk is hasonló határozottságot mutat majd a gibraltáriak melletti kiállásban” – mondta.

hirdetés

A spanyoloknak viszont annyira fontos Gibraltár, hogy azóta a skótok ügyében is 180 fokos fordulatot vettek: már támogatnák egy független Skócia felvételét az Európai Unióba, pedig ezzel azokat is felbátorítanák, akik szerint Katalóniának el kell szakadnia Spanyolországtól. A brit brexitügyi miniszter, David Davis már azt tervezi, hogy Madridba repül, és személyesen rendezi a vitás ügyet a spanyol kormánnyal – amelynek jóváhagyása nélkül semmilyen szabadkereskedelmi egyezmény nem születhet Nagy-Britannia és az EU között.