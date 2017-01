Kivonja Szíriában csapatait Oroszország

Oroszország megkezdte csapatai visszavonását Szíriából – közölte az orosz vezérkari főnök.

A moszkvai katonai vezetés elsőnek repülőgép-anyahajó flottáját hívja vissza. Ezt napokkal azt követően jelentették be, hogy a szíriai kormány orosz és török közvetítéssel tűzszünetet kötött a felkelőkkel. Oroszország Aszad elnök oldalán avatkozott be a konfliktusba. Hivatalosan csak a dzsihadistákat bombázzák, de emberi jogi szervezetek szerint a felkelőket és civileket is.

hirdetés