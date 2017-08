Kitiltották Izraelből az Al Jazeerát

A zsidó állam szerint túl elfogultak voltak a katari hírcsatorna tudósításai. Korábban négy arab ország is kitiltotta a tévét ideológiai okok miatt. Az ENSZ szerint ez a sajtó- és véleményszabadság korlátozása.

A jeruzsálemi Templom téren felszerelt biztonsági kamerákról és fémdetektor-kapukról készített tudósítások miatt döntött úgy az izraeli kormány, hogy betiltják az Al Jazeerát az országban. A katari központú tévé például nem volt hajlandó terrortámadásként beszámolni az izraeli katonák ellen végrehajtott palesztin támadásokról.

„Minden más csatorna betartja az íratlan szabályokat, az Al Jazeera ilyen szempontból szélsőségesen viselkedett. Az arab tudósításai biztonsági veszélyt jelentettek Izrael számára. Az arab tavasz óta nagyon sok minden megváltozott a Közel-Keleten. Katar Irán-barát, Hamász-barát politikát folytat, ez a tudósításaikban is tükröződött, Izraelből ezért is tilthatták ki őket” – mondta egy Tela-Viv-i szakértő, egyetemi tanár.



Az Al Jazeerának a világ 80 országában van szerkesztősége, az arab tavasz óta viszont egyre több országból tiltják ki őket. Egyiptomban már az év elején be kellett szüntetniük a munkát, mert a kormány szerint a Muzulmán Testvériség mozgalmat túl kedvező színben tüntették fel. Szaúd-Arábia, az Emirátusok és Bahrein pedig a nyár elején kezdett diplomáciai szembenállással párhuzamosan tiltotta ki a katari újságírókat. A szaúdi vezetés az arab hírtévé teljes bezáratását követeli a katari kormánytól, ez az ország elleni blokád feloldásának az egyik feltétele.

„Az ENSZ felügyelő bizottságot nagyon aggasztja a Katarral kapcsolatos követelés, az Al Jazeera csatorna bezáratása. Akár nézi valaki, akár nem, akár egyetért az ott közölt véleményekkel, akár nem, a katari televízió teljesen törvényesen működik odahaza és külföldön is. A sajtószabadság és a véleményszabadság korlátozása betiltani egy ilyen adót bármilyen országban. A bezáratás Pandora szelencéjét nyitná ki: egymás után záratnának be médiacégeket minden öböl menti országban. Ezt el kell kerülnünk” – közölte Rupert Colville, az ENSZ emberi jogi szóvivője.

Az Al Jazeera tavaly tavasszal az amerikai piacról is kivonult, akkor gazdasági okokra hivatkoztak, de a hagyományos tévécsatorna helyett az internetes szolgáltatásaik továbbra is elérhetők.