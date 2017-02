Kiosztották Trumpot az Oscaron

Az amerikai elnök bevándorlásellenességét kritizálta az Oscar-gála több résztvevője is. Egy díjazott iráni filmrendező önszántából, egy szintén díjazott szír operatőr pedig a hatóságok jóvoltából nem állt a pódiumra. Iránban azt tartják, az amerikai filmakadémia Trumpnak akart üzenni egy iráni film kitüntetésével. A szíriai polgári védelmi csoport pedig azt reméli, a tevkenységüket bemutató dokumentumfilm igazolja munkájuk fontosságát. Az amerikai elnök csak annyival reagált a kritikákra, hogy ha a gála résztvevői nem vele foglalkoztak volna, nem tévesztették volna el a legjobb film díjának nyertesét.

A 89. Oscar-gála sem volt mentes a politikai üzenetektől. A legtöbben Donald Trump bevándorláspolitikáját kritizálták, és az est folyamán úgy alakult, hogy két film alkotója sem állt a színpadon a díj átvételekor.

A legjobb külföldi film díja idén Iránba került. Aszhar Farhadi filmje, Az ügyfél nagy esélyes volt, a rendező azonban már a díjátadó előtt megüzente, hogy nem vesz részt a gálán, távolmaradásával tüntet az ellen, hogy Trump korábban olyan intézkedést hozott, amivel 7 muszlim ország állampolgáraitól megvonta az Amerikába utazás lehetőségét. A rendeletet azóta felfüggesztették, a mögötte húzódó elv azonban nagy felháborodást keltett. A díjat Farhadi helyett végül – szintén jelzésként – egy iráni származású amerikai űrhajósnő, valamint egy szintén iráni gyökerekkel rendelkező egykori NASA-mérnök vette át.

Az irániak támogatták a rendezőt, de szerintük már az is a filmes szakma kormányellenességét jelzi, hogy Az ügyfél kapta az elismerést.

„Szerintem azért adták a díjat Farhadinak, hogy adjanak egy pofont vele Trumpnak. Amúgy szerintem, bár ez egy jó film, Oscart nem érdemelt volna” – mondta egy a teheráni nő.

Díjazták a rövid dokumentumfilmek közül a szíriai polgári védelmi szolgálat, a Fehér Sisakosok munkáját bemutató alkotást is. A film szír operatőre még meghívóval sem jutott el a gálára.

„Körülbelül egy hónapja kaptam meg a meghívót az ünnepségre. Múlt pénteken, úgy 10 napja bementem az amerikai nagykövetségre, és megkaptam a vízumomat. Rögtön aznap indultam volna, de végül nem sikerült, mert a repülőtéren a biztonságiak azt mondták, gond van az útlevelemmel, és nem engedtek elrepülni. Megpróbáltam új úti okmányokat kérni az isztambuli amerikai követségen, de már nem volt elég idő” – mondta Khaled Khatib.

Az életüket nap mint nap kockára tevő Fehér Sisakosok a civileket mentik a polgárháború sújtotta szíriai városokban. Az Oscar-díj már csak azért is elismerés számukra, mert korábban volt, aki azt is megkérdőjelezte, hogy egyáltalán léteznek, Aszad szíriai elnök szerint pedig ők az al-Kaida fedőszervezete, a bombázásokról szóló híradásaikat pedig propagandacélra hamisítják.

„Szerintem a film egy más szemszögből mutatja a szíriai embereket, mint amilyennek a híradásokból látjuk őket. A szíriaiakat terroristáknak írják le, aki szétszóródnak az egész világon, de a filmből egy egész más kép rajzolódik ki. A csoportunk létrejötte, és a film is a Korán egyik versére alapul: „Aki csak egyet is megment, az egész világot menti meg.” Az egész munkánk erre épül, és ezt szeretnénk a lehető legteljesebben végrehajtani. A film üzenete is az volt, hogy elmondjuk az embereknek, hogy a szíriaiak nem terroristák, hanem olyan hősök, akik képesek békét teremteni” – mondta a Fehér Sisakosok vezetője, Raed Saleh.

A rövid dokumentumfilm kategóriájában egyébként a két legerősebbnek tartott film is Szíriával és a szíriai menekültekkel foglalkozott. A kritikákra Donald Trump csak annyit jegyzett meg, hogy a legjobb filmnél bekövetkezett tévedés is csak annak tudható be, hogy mindenki vele és nem a saját feladatával foglalkozott.