Kilőhetik Székelyföldön az emberekre támadó medvéket

Csatát nyertek a székelyföldi gazdák, augusztus 15-től kilőhetik a vad-károkat okozó, vagy emberekre támadó medvéket.

Ezt a román környezetvédelmi tárca vezetője jelentette be, miután fogadta a minisztérium épülete előtt tüntető több száz székelyföldi elöljáró küldöttségét. Míg a Ceausescu-diktatúra idején inkább csak a vadállatok nyomát láthatták a túrázók, az utóbbi években már fényes nappal is megjelentek például a Szent Anna-tónál. Nem csak a háziállatokat ölik meg, egyre gyakoribb, hogy emberre is támadnak. A helyiek szerint mindennek nemcsak a túlszaporulat az oka, hanem az is, hogy míg a Ceausescu-rezsim idején élőhelyükhöz közel az erdőkben hetente etették őket, ez mára megszűnt.

hirdetés

„Ma nagyon sok ember, sok száz ember, legalábbis Hargita megyében úgymond ruhában alszik este, mert bármelyik pillanatban kell fusson, hogy hajtsa el az udvaráról a medvét. Nagyon sok támadás van, nagyon sok kár van, tehát most ezt a néhány egyedet, hacsak Hargita megyét nézzük, tehát az 1570-ből kb. 50-60 ilyen egyed van, amit ma tudunk Hargita megyében, velük nagy baj van, legalább azoknak a semlegesítését sürgősen reméljük, hogy meg lehet tenni” – így Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke.