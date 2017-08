Két civil szervezet is felhagy a mentéssel a Földközin

Az Orvosok Határok Nélkül és a Sea Eye nevű civil szervezet is bejelentette, hogy felfüggeszti a migránsok mentését a Földközi-tengeren. Mindketten azzal indokolták a döntést, hogy a líbiai parti őrség miatt fenyegetve érzik magukat. A két szervezet az olasz kormány hozzáállását is bírálta.

Egymás után dobják be a törülközőt a Földközi-tengeren migránsokat mentő szervezetek. Előbb az Orvosok Határok Nélkül, majd a Sea Eye vagyis tengeri szem nevű segélyszervezet közölte, hogy felhagy a mentéssel. Indoklásuk is megegyezik: egyrészt fenyegetve érzik magukat a mind ellenségesebben viselkedő líbiai parti őrség miatt, másrészt az olasz kormány is akadályozza munkájukat.

Róma egy magatartási kódexet dolgozott ki, hogy a mentés szervezetten és átlátható formában történjen, de ehhez nem csatlakozott minden szervezet. A berlini központú Jugend Rettet, a Megmentő Ifjúság nevű szervezet hajóját az olasz hatóságok le is foglalták, a csoport tagjait őrizetbe vették.

Szigorított a líbiai kormány is: az észak-afrikai ország partjai mentén egy 180 kilométer szélességű „kereső- és mentősávból” kitiltotta a civil szervezetek hajóit, mert a hatóságok szerint azok személyzete együttműködött az embercsempészekkel.

A csempészek sokszor a tengeren hánykolódó gumicsónakokban magukra hagyják a migránsokat, miután pontos pozíciójukat elküldték a civil szervezetek mentőhajóinak. Egy líbiai hajó már figyelmeztető lövéseket is leadott egy spanyol mentőhajó irányába.

A szigorúbb fellépés eredményei már láthatók: augusztus első tíz napjában 76 százalékkal kevesebben érkeztek Afrikából Olaszországba, a tavalyi év ugyanezen időszakához hasonlítva.