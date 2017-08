Késve bírálta a neonácikat Trump

Tovább tüntetnek az Egyesült Államokban Donald Trump ellen. Az elnök csak kétnapos késéssel volt hajlandó konkrétan megnevezni azokat a rasszista csoportokat, amelyeket a virginai charlottesville-ben kirobbant zavargások és a halálos gázolás felelősének tartanak. Észak-Karolina államban közben a tüntetők ledöntöttek egy másik szobrot.

Az amerikai elnök Washingtonban szólt a charlottesville-i eseményekről. „A rasszizmus gonosz. És akik a nevében erőszakot követnek el, azok bűnözők és gonoszok, beleértve a Ku-Klux-Klant, a neonácikat, a fehér felsőbbrendűséget hirdetőket és minden más visszataszító csoportot, aki szemben állnak mindazzal, ami számunkra, amerikaiaknak fontos” – jelentette ki Donald Trump.

hirdetés

Erre a mondatra vártak az Egyesült Államokban azok, akik bírálták Trumpot. mert nem nevezte meg a charlottesville-i erőszak felelőseit.

A virginiai városban a polgárháborúban harcolt déli Lee tábornok lovas szobrának eltávolításáért tüntettek szélsőjobboldali csoportok, akik összecsaptak az ellentüntetőkkel, majd egy férfi gépkocsijával az ellentüntetők közé hajtott és halálra gázolt egy nőt.

A felháborodás kezd országos méreteket ölteni. New Yorkban is tüntetők várták a Washingtonból érkező amerikai elnököt. Tüntettek a Manhattanbe vezető utak mentén és Trump New York-i otthonánál. Az elnöki konvoj elkerülte a Trump-toronynál várakozó tömeget.

Közben az észak-karolinai Durham városában ledöntötték a polgárháborúban harcoló déli katonák emlékművét. A tömeg azt skandálta, hogy elkezdődött a forradalom, és a népet nem lehet legyőzni.

A elnök bírálói immár többet követelnek Trumptól. Szerintük az elnöknek el kellene határolódnia a magát alternatív jobboldalnak nevező mozgalomtól is.

Az úgynevezett Alt-Right mozgalom nemcsak a demokrata pártot, de a Trump-ellenes republikánus politikusokat is bírálta, és kampányuknak hatalmas szerepe volt Trump győzelmében az elnökválasztáson. A mozgalom főleg az internetes közösségi médiában aktív. Egy amerikai internetszolgáltató most lekapcsolta az Alt-Right mozgalomhoz köthető szervert, amelyen egymással chateltek a mozgalom tagjai.

hirdetés

A cég azt közölte, hogy a charlottesville-i események vezettek döntésükhöz. Az Alt-Right szerint ezzel sérült a szólás- és véleményszabadság, és az internetszolgáltató ugyanúgy cenzúrázza a szabad eszméket, mint ahogy azt a nagy internetes cégek teszik.