Megadóztatta volna az ortodox egyházakat, kirúgták

Szinte azonnal kirúgták a román miniszterelnök tanácsadóját, aki egy tévéműsorban az ortodox egyház megadóztatásáról beszélt. A kormánypárt elhatárolódott a szakembertől, akit hivatalosan a kommunikációs fegyelem megsértése miatt menesztettek.

A román ortodox egyház megadóztatását egy volt pénzügyminiszter vetette fel, aki a közelmúltban lett miniszterelnöki tanácsadó. A kijelentés a posztjába került.

hirdetés

„Megtaláljuk a módját, hogy megadóztassuk, mert ez tűnik normálisnak. Mert ha kiszámoljuk, hogy az elmúlt tíz vagy huszonhét évben mennyi pénzzel támogatta az állam az ortodox egyházat, azt látjuk majd, hogy ezek jelentős összegek. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. A javaslatomat az egyház is el tudja fogadni” – közölte Eugen Teodorovici.

„Románia lakosságának négyötöde ortodox, az egyház pénzügyeire ráférne az átvilágítás” – közölte egy civil szervezet, a Romániai Világi Humanista Egyesület elnöke. Az egyesület az állam és az egyház teljes szétválasztásának híve, ezért megszüntetné az egyházak állami támogatását Romániában. „Az egyházak több forrásból kapnak pénzt, például a központi költségvetésből, a helyi önkormányzatoktól, különböző állami vállalatoktól úgy, hogy ezeknek a pénzeknek a sorsát a továbbiakban senki nem követi. A támogatásokat többnyire utólagos ellenőrzés nélkül, véletlenszerűen ítélik oda, és megtörténhet – mint ahogy volt is már rá példa –, hogy a pénzek végül nem a köz javát és szociális feladatok ellátását szolgálják, hanem magáncélokra használják fel” – jelentette ki Toma Patrascu.

Az egyházak Romániában is tartanak fenn iskolákat, és szociális munkát is végeznek, utóbbit általában egyesületi formában. Az egyházi egyesületek pedig akkor is pályázhatnának állami támogatásra, ha az egyházak a román költségvetésből nem kapnának pénzt.

„Mi nem akarunk mindenáron segíteni, de ha senki más nem csinálja, akkor kötelességünk. Egyelőre azt tapasztaltuk, immár huszonhét esztendeje, hogy nincs nagy igyekezet, nagy gyúródás ezen a téren. Mert hogyha mások, például az önkormányzatok, elvégzik az otthoni beteggondozást, hogyha a fogyatékosoknak megvan az ellátásuk, akkor azt mondom, hogy nekünk egyéb a feladatunk” – fogalmazott Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója.

hirdetés

Romániában több mint tizennyolcezer templom van.