Káoszba torkollhat a kenyai választás

A kormány, az ellenzék és külföldi megfigyelők is attól tartanak, hogy utcai harcok kezdődhetnek Kenyában a mai választás után. A különböző politikai oldalak már előre csalással vádolják egymást, a múlt héten pedig a választási iroda egyik vezetőjét is agyonlőtték a lakásában. A kenyai nagyapával rendelkező Barack Obama is közleményt adott ki, amelyben arra kérte a kenyaiakat, hogy ne kezdjenek belháborúba. Kenyában a legutóbbi két választás után is voltak összecsapások, tíz évvel ezelőtt több mint ezer ember halt meg az utcai harcokban.

