Jön a Putyin–Trump találkozó, Erdogan a balhé miatt megy

Varsóban beszél ma Donald Trump. A lengyel kormány állítólag megkérte az amerikai elnököt, hogy ne dicsérje a Szolidaritás mozgalom vezetőjét, Lech Walesát, akit a jobboldali lengyel kormány ellenségnek tart. Trump péntektől a G20-csúcson vesz részt Hamburgban, ahol Vlagyimir Putyinnal is találkozik.

Az amerikai elnök gépe szerda este landolt a varsói repülőtéren. Donald Trump csütörtökön, helyi idő szerint délután 1 körül mond beszédet a lengyel fővárosban.

A lengyel kormány azzal érte el a látogatást, hogy egyrészt bevásárolt amerikai cseppfolyós földgázból és ballisztikus rakétából, másrészt Lengyelország azon kevés NATO-tag egyike, amelyik a GDP 2 százalékát védelmi kiadásokra költi. Emellett ünneplő tömeget is ígértek Trumpnak, aki ellen máshol tüntetni szoktak.

„Lengyelországnak nagyon konkrét elvárásai vannak cserébe, növelni kell a NATO elrettentő képességét a régióban az orosz veszély ellen. Nemcsak katonailag, hanem emberi jogilag is. Emellett Amerika további gazdasági megállapodásokban is reménykedhet” – mondja egy lengyel szakértő.

Trump Lengyelország után Hamburgba megy, a péntek-szombati G20-csúcsra. Itt először találkozik elnökként Vlagyimir Putyinnal. „El kell kezdeni valamilyen módon helyreállítani a bizalmat Oroszország és az Egyesült Államok között. Ez a találkozó nem csak a mi érdekünk, de az egész világ érdeke, hiszen a nemzetközi konfliktusok megoldásáról is tárgyalni fogunk” – közölte Rex Tillerson amerikai külügyminiszter.

A G20-csúcsra tart a török elnök is, de Erdogan inkább a balhé miatt megy. A német hatóságok a tavaszi népszavazási kampányhoz hasonlóan most is megtiltották, hogy politikai tömegrendezvényt tartson. Ráadásul azokat a testőreit is kitiltották, akik ellen Amerikában eljárás indult, mert tüntetőket vertek szét.

„Amit a németek csinálnak, az a náci időket idézi. Fasiszták. Nincs más magyarázat arra, amit csinálnak, csak az, hogy nácik. Ezt a G20 találkozón is fel fogom hozni” – fenyegetőzött Orbán Viktor illiberális példaképe.

A német rendőröknek lesz dolguk Erdogan rendezvénye nélkül is. Hamburgba 20 ezer tüntető érkezett a G20-csúcsra, múlt vasárnap óta folyamatosak a demonstrációk és összecsapások.

Azért a G20-szal kapcsolatban sem minden csak a feszültségről szól. A kínai elnök pandákat ajándékozott a berlini állatkertnek, az egyre jobb kapcsolatokért cserébe. Merkel a legcukibb diplomatáknak nevezte az állatokat.