Jobbra tolódott Ausztria

A menekültpolitikáról szólt a választás.

Egy forradalom, amelyet Kurznak hívnak – ezzel a címmel számol be az Osztrák Néppárt (ÖVP) győzelméről a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A német konzervatív lap szerint a párt vezetőjének, Sebastian Kurznak jó esélye van arra, hogy Európa legfiatalabb kormányfője legyen. Ez most már nagyrészt az Ausztria Szabadságpártjától (FPÖ) függ, amely a választás másik nagy nyertese. A szerző szerint egyértelmű, hogy Ausztria jobbra tolódott. Egyúttal emlékeztet arra, hogy Kurz a korábbi néppárti vezetésnél konzervatívabb irányvonalat képvisel, különösen a migráció kérdésében.

hirdetés

Ausztria a mai napon jobbra tolódott – írja vezércikkében a Die Presse. Az osztrák napilap szerint a kormány a menekültválságban sokáig a hallgató többséggel szemben érvelt és cselekedett, ami meglátszik a mostani választási eredményeken. Az Ausztria Szociáldemokrata Pártjának és a Zöldeknek újra kell magát szerveznie, és új tartalmakat kell megjelenítenie. A baloldali párt valószínűleg ellenzékbe szorul majd. A néppártnak pedig számolnia kell azzal, hogy a szabadságpárt meg fogja kérni a koalíció árát, személyileg és politikailag is.

hirdetés

A választás népszavazás volt a menekültpolitikáról – ezzel a címmel kommentálta a vasárnapi eredményeket a Kurier. Az osztrák lap szerint ezt nem csak az ÖVP és az FPÖ sikere bizonyítja, hanem a Zöldek mélyrepülése is. Utóbbi párt valójában máig nem változtatott migránsbarát politikáján, és ha a jövőben is a szőnyeg alá söpri a migrációhoz kapcsolódó mindennapos problémákat, akkor további szavazókat veszíthet. A bevándorlás és a menekültkérdés a következő években is az egyik legfontosabb téma lesz a választók szemében, írja a Kurier.