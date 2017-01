Izrael nem áll le

Jóváhagyta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Avigdor Liberman védelmi miniszter 2500 újabb telepeslakás felépítését Ciszjordániában.

A Háárec írása szerint a védelmi miniszter azt mondta: „Építkezünk, és építeni is fogunk, visszatérünk a normális élethez Ciszjordániában.” A védelmi tárca szerint az új otthonok többségét azokban a nagyobb ciszjordániai települési övezetekben húzzák fel, amelyek a kétállami megoldás, vagyis a palesztin állam megszületése után is Izraelben maradhatnának területcserék révén, 1967 előtt is Izraelhez tartozó területek átadása fejében.

hirdetés

A Háárec azonban ezt megkérdőjelezte, szerintük az építkezések tervezett helyszínei kívül esnek ezeken a telepesblokkokon. Az új lakások közül a legtöbb, kilencszáz, az Ariél nevű telepesvárosban épül fel.