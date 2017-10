Donald Trump után Benjamin Netanjahu is a távozás mellett döntött.

Az Egyesült Államok után Izrael is kilép a UNESCO-ból – jelentette be a zsidó állam kormányfői hivatala. Benjamin Netanjahu miniszterelnök már utasította a külügyi minisztériumot, hogy készítse elő az ország távozását az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetéből, ahonnan Washington is távozik 2018 végéig, éppen a szervezet Izrael-politikája miatt.

hirdetés

hirdetés

A UNESCO 2011-ben teljes jogú tagként vette fel a hivatalosan nem létező palesztin államot, bírálta Izraelt az illegális zsidó telepek építéséért a palesztin területeken, és palesztin világörökségi helyszínnek nyilvánította Hebron óvárosát.