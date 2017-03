Ítéletidő sújtja a keleti partvidéket

Hóviharok és áradások sújtják az Egyesült Államok keleti partvidékét. A havazást erős, néhol hurrikán erősségű szélviharok is kísérik: egyes államokban 120-150 kilométer per óra sebességű szelet mértek.

New Jersey-ben a vihar annyira felkorbácsolta a dagályt, hogy az óceán számos tengerparti települést elöntött, de több helyen a folyók is megáradtak – Atlantic Cityben csónakkal mentették az embereket. Több településen a rendőrség és a Nemzeti Gárda segít a tűzoltóknak és a mentőknek. Egyes államokban szerdán tanítási szünet lesz, de zárva maradnak az üzletek és a közhivatalok is.

hirdetés