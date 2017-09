Irma: tízmillió ember vár áramra

Továbbra is mintegy tízmillió ember van áram nélkül az Egyesült Államokban az Irma hurrikán pusztítása miatt. Az áramhiány tragédiákat okoz: Floridában hatan meghaltak egy idősotthonban, ahol nem működött a légkondicionálás. A magyar kormány is kimentett hat magyart Szent Márton-szigetéről. A 77 ezer lakosú szigetet teljesen letarolta a hurrikán.

Mozgásképtelen asszonyt is kellett menekítenie az ápolóknak egy hollywoodi idősotthonból. Az épületet azért kellett evakuálni, mert az Irma hurrikán miatt napok óta nincs áram, és nem működnek a légkondicionálók. Hat idős ember életét veszítette, feltehetően a hőség és a nagy páratartalom miatt.

„115 embert más intézményekbe vittünk, többen az intenzív osztályon vannak. Az idősotthon környékét lezártuk, és megindítottuk a nyomozást. A jelenlegi adatok alapján azt gondoljuk, hogy a történtek összefüggésben állnak az áramkimaradással és a viharral” – közölte Tomas Sanches rendőrfőnök.



Az idősotthont működtető rehabilitációs központ szintén azt közölte, hogy közvetve a hurrikán okozta a tragédiát. A városban 42 idősotthon van, a rendőrség most elővigyázatosságból valamennyit ellenőrzi. A 700 floridai idősotthon közül 150-ben továbbra sincs áram.

Floridában, Georgiában, valamint Dél-, és Észak-Karolinában összesen még tízmillió ember van áram nélkül. Egyes part menti vidékeken akár szeptember végéig is eltarthat, amíg helyreállítják a szolgáltatást.

A helyiek maguk is részt vesznek a romok eltakarításában: Miami-Dade-ben például még egy apáca is láncfűrészt ragadott.

Eközben a Florida legdélibb részén fekvő Keys-szigetcsoportra kezdenek visszatérni a lakók. A házak kétharmada károsodott, negyedük pedig lakhatatlanná vált. A helyiek szerint a szigetek úgy néznek ki, mintha háború sújtotta volna őket. „Amíg csak a tévében látod a pusztítást, addig minden olyan megfoghatatlan. De amikor hazaérsz, akkor nagyon is látod, hogy mi van, és kezdheted kilapátolni a szemetet a nappalidból” – nyilatkozta egy Key Largo-i lakos.

Az Irma hurrikán számos karibi szigeten is hatalmas pusztítást okozott. A magyar külügy is beavatkozott Szent Márton-szigetén. „Egy ötfős családot és még egy hölgyet hoztunk el magyar állampolgárokat, valamint a szlovének kérésének eleget téve egy ott rekedt szlovén állampolgárt is kimentettünk, a szolidaritás az első, és mi úgy gondoltuk, hogy mi már az első mentésünk során is figyelünk más országok állampolgáraira is, így tehát a hat magyar állampolgárt a tegnapi napon ki tudtunk hozni Saint Martin szigetéről” – ismertette a Szijjártó Péter külügyminiszter.

A szigeten továbbra is hiány van ivóvízből és élelmiszerből, és egyre több a fosztogatás. A sziget holland oldalán az épületek harmada teljesen megsemmisült.