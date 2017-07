Internetszabadságot követelnek az oroszok

Több ezren tüntettek a szabad internetért az orosz fővárosban. A tiltakozók szerint a moszkvai vezetés cenzúrára használja az eredetileg a felhasználókat védő törvényeket, és minden kormányellenes tartalmat szélsőségesnek és veszélyesnek minősít.

„Putyin nélküli Oroszországot” és internetszabadságot követeltek a moszkvai tüntetők, akik szerint a kormány cenzúrázza az online tevékenységeket, visszaélve azokkal a törvényekkel, amelyek papíron a felhasználókat védik.

hirdetés

„Azért jöttem, hogy a szólásszabadságot és az internetszabadságot támogassam. Ezek a mi ideológiai szabadságjogaink. Minden szabadságjogot támogatni kell. És a mi hazánkban az internet az egyik utolsó megmaradt hely, ahol az ember többé-kevésbé szabadon kifejezheti a véleményét. De látjuk, hogy máris elnyomják, én ez ellen tüntetek” – mondta az egyik tiltakozó.A 2012 óta létező állami internetes feketelista eredetileg a szélsőséges és illegális tartalmak elhallgattatására jött létre, de a moszkvai vezetés ma már erre hivatkozik akkor is, amikor a kormányellenes megnyilvánulásokat cenzúrázza. Idén már csaknem százan kerültek azért börtönbe, mert a hatalom szerint szélsőséges tartalmakat osztottak meg.E szerint a tüntető szerint az orosz vezetés már a homoszexuálisokban és a pokémonokban is fenyegetést lát. Utóbbival arra utalt, hogy egy fiatal videobloggert vallásos gyűlölet szítása miatt ítéltek el, miután pokémonokra vadászott egy ortodox templomban.„Az én verzióm szerint a kormányzati internetkontroll célja, hogy a lakosság tájékozatlan maradjon. És akkor bármit el lehet hitetni az emberekkel: hogy ők a legokosabbak, ők a legolvasottabbak, ők a világ legokosabb országának lakói. De valójában mindenki butább lesz” – jelentette ki egy másik demonstráló.Orosz sajtójelentések szerint a rendőrök több olyan tüntetőt is őrizetbe vettek, akik Putyin-ellenes feliratokkal vagy képekkel érkeztek a demonstrációra.