Hűtlen kezelés miatt rács mögé kerülhet a volt elnök

Börtönbe kerülhet Mahmud Ahmadinezsád egykori iráni államfő. Kitartanak a Katar elleni koalíció tagjai. 755 amerikai diplomatát utasított ki Oroszországból Putyin. Nemzetközi lapszemle.

Mahmud Ahmadinezsád volt iráni elnököt több milliárd dollárnyi kormányzati pénz hűtlen kezelésével vádolják – számol be a Reuters. Az egyik vádpont alapján második ciklusa idején, 2009 és 2013 között például több mint kétmilliárd dollárnyi összegnek veszett nyoma. Az államfőnek ekkoriban több komoly vitája is volt Irán legfőbb vallási vezetőjével, aki azóta is neheztel rá. Ali Hámenei ajatollah állítólag azt is megakadályozta, hogy Ahmadinezsád elinduljon a legutóbbi, májusi elnökválasztáson.

Kitartanak a Katar elleni koalíció tagjai – írja a BBC. A Szaúd Arábia vezette négyes kemény hangvételű közleményt adott ki, eszerint csak akkor kezdődhet párbeszéd köztük és az általuk embargó alatt tartott Katar között, ha az ország mind a tizenhárom követelésüket teljesíti. Dohának egyebek közt be kellene zárnia az Al Jazeera hírtelevíziót, és el kellene távolodnia Irántól. Katar erre nem hajlandó, és az államot képviselő ügyvédek a legutóbb úgy fogalmaztak: az a fajta viselkedés, amelyet az ország ellenfelei tanúsítanak, háborúval szokott végződni.

755 amerikai diplomatát utasított ki Oroszországból Vlagyimir Putyin – tudósít a The New York Times. Az orosz elnök arra reagált, hogy a washingtoni kongresszus nemrég újabb Moszkva elleni szankciókról döntött. A döntést kommentálva Putyin úgy fogalmazott: Oroszországnak elfogyott a türelme, mert hiába vár arra, hogy javuljanak a kapcsolatai az Egyesült Államokkal.

