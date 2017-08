Húsz évet kapott nemi erőszakért a szektavezér

Megosztás SZP, 2017. augusztus 29., kedd 13:12

Húsz év börtönre ítélték azt az indiai szektavezért, aki több követőjét is megerőszakolta. Eddig két nő ügyében ítélték el, de a vád szerint akár ötven híve is áldozatul eshetett neki. Az önjelölt guru hamarosan gyilkossági ügyben is bíróság elé áll: elrendelhette két olyan újságíró megölését is, aki a nemi erőszakokról írt.