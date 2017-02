Hóvihar tombolt Amerikában, egy ember meghalt

Megosztás SZA, 2017. február 10., péntek 13:15

Halálos áldozatot követeltek a hóviharok az Egyesült Államok északkeleti partvidékén. New Yorkban egy férfi éppen a boltja előtt söpörte el a havat, amikor megcsúszott és beleesett a kirakatüvegbe. Több nagyvárosban is tanítási szünetet rendeltek el az iskolákban. Több állam kormányzati hivatalaiban arra kérték a munkatársakat, csak azok menjenek be dolgozni, akiknek elengedhetetlen. A repülőtereken több mint 3500 repülőjáratot töröltek.