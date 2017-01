A külföldi sajtó is részletesen foglalkozik a diákbusz tragédiájával

A legtöbb tudósítás megemlíti a iskola egyik tanárának és diákjának a hőstettét.

Az olasz közszolgálati média (RAI) részletes beszámolójában megszólal az egyik szemtanú, aki leírhatatlan állapotokat, halálra égő embereket látott a tragédia helyszínén.

A Reuters hírügynökség tudósításában idézi Timaffy Judit milánói főkonzult, aki elmondta, hogy az egyik túlélő arról számolt be, hogy a sofőr a baleset előtt többször is kanyargott az úton.

Az amerikai AP tudósításában megszólaltatja azt az olasz férfit, aki megállt segíteni az áldozatokon. A szemtanú szerint a lángok gyakorlatilag teljes szélességében beterítették a háromsávos autópályát. A mezítláb kimenekült fiataloknak pólókat, takarókat adott, de mások is megálltak segíteni rajtuk. Több mint egy órán keresztül tolmácsolt is nekik, mert bár a diákok folyékonyan beszéltek angolul, a mentők nem.



A szintén amerikai CBS kiemelte, hogy az egyik diák a busz vészkalapácsával törte ki az ablakot, és a többen is így menekültek ki a lángoló buszból.

