Horogkeresztek fogadták Netanjahut

Horogkereszttel telefirkált Soros-plakátok mellett érkezett Budapestre Benjamin Netanjahu - így számolt be egy izraeli lap a zsidó állam miniszterelnökének látogatásáról.

Érzékeny pillanatban érkezik Benjamin Netanjahu Budapestre közelebbi kapcsolatot építeni a magyar kormánnyal - írja a Jerusalem Post. Az izraeli lap emlékeztet, hogy két hónapja Orbán Viktor Horthy Miklóst méltatta, aki Hitler szövetségese volt a második világháborúban. Felidézik azt is, hogy az izraeli ellenzéki politikusok a látogatás lemondására szólították fel Netanjahut az antiszemitának tartott Soros-ellenes plakátkampány miatt.

A magyar és az izraeli civiltörvény közötti különbségekről ír a Háárec. Az izraeli lap szerint a Netanjahu-kormány által egy éve bevezetett jogszabály jelenleg azokat a civil szervezeteket érinti, amelyeket külföldi kormányok támogatnak. Egy izraeli kormánypárti képviselő ugyanakkor már beterjesztett egy módosítást, ami a személyektől kapott anyagi támogatásra, és ezáltal közvetlenül Soros Györgyre is kiterjedne.

Érkezése előtt még mindig horogkereszttel telefirkált Soros-poszterek láthatók Budapesten - ezzel a címmel közölt cikket a Netajnahu-látogatásról a Times of Israel. Megemlítik, hogy a kormány a képek eltávolítását ígérte, de a lap tudósítója szerint még órákkal az izraeli kormányfő érkezése előtt is lehetett Soros-ellenes hirdetéseket. A magyarországi zsidó közösség és izraeli politikusok is kritizálták Netanjahut, amiért szerintük túl elnéző volt a magyar kormánnyal a Soros-ellenes kampány kapcsán.

